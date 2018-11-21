На улице Восстания в Екатеринбурге демонтировали незаконный киоск

В Екатеринбурге на улице Восстания по решению Арбитражного суда Свердловской области ликвидирован нелегальный торговый павильон.Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в суд обратилась администрация города, которой удалось доказать, что предприниматель не имел права занимать данный земельный участок.Так как в течение установленных законом 10 дней собственник не демонтировал постройку, это было сделано силами администрации под контролем судебных приставов, расходы будут взысканы с предпринимателя.