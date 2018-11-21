В скандальном ЕМУП «Золушка» следователи изъяли документы

12:05 | 22.11.2018

Как сообщил накануне помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, вчера, 21 ноября, вечером в ЕМУП «Золушка», занимающемся организацией питания в школах Екатеринбурга, начаты следственные мероприятия. Сотрудники ведомства провели изъятие бухгалтерских и иных документов, представляющих интерес для следствия.



«Вторым отделом по особо важным делам проведены выемки, выполняются иные следственные действия по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления», – сказал официальный представитель ведомства.



Отметим, что ранее делом «Золушки» занимался следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга, так как большинство школьных столовых, в которых работает МУП, находятся именно в этом районе. Сейчас делом занялся второй отдел по особо важным делам областного управления СКР.



Напомним, ЕМУП «Золушка» оказалось в центре скандала, связанного с питанием детей в школах города, после того, как четверо учеников школы № 83 Екатеринбурга отравились, отобедав в школьной столовой, а школа № 64 и вовсе закрылась на карантин из-за вспышки кишечной инфекции. Сразу после этого прокуратура инициировала проверку, в ходе которой были вскрыты многочисленные нарушения.



В середине ноября следственным управлением СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, в рамках которого и прошли мероприятия по изъятию документов накануне вечером. Под подозрение в хищениях попал главный бухгалтер предприятия. Кроме того, в отношении семи шеф-поваров ЕМУП «Золушка» следователями возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».