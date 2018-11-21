Екатеринбуржец, сбивший трёх человек на Фурманова, обжаловал свой арест

Завтра, 23 ноября, Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на арест 50-летнего Владимира Пузырёва, сбившего в Екатеринбурге трёх человек.Напомним, что утром 14 ноября автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).Позже стало известно, что водитель – 50-летний Владимир Пузырёв – был лишён водительских прав из-за заболевания. Предположительно, эпилепсии.Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и арестовал мужчину на два месяца.