Делегат от России в МБВ рассказал, как пройдёт голосование за ЭКСПО-2025

11:30 | 22.11.2018

azertag.az

Завтра, 23 ноября, в Париже пройдёт 164-я сессия Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, где определится город, который примет Всемирную выставку в 2025 году. За это право сейчас борются Осака, Баку и Екатеринбург.



Накануне такого важного для Екатеринбурга и России события делегат от РФ в МБВ Александр Туров рассказал, как проходит процедура голосования.



Сначала делегатам 160 стран покажут финальные презентации трёх городов-кандидатов, затем состоится само голосование. Для победы город должен набрать не менее 2/3 голосов. Если такой кандидат не выявится, предусмотрен второй тур, в который перейдут два города, набравшие наибольшее количество голосов.



«В день проведения сессии Генеральной ассамблеи российский делегат тоже будет участвовать в голосовании, так же как и делегаты от Азербайджана и Японии. Несложно догадаться, что российский делегат будет голосовать за Екатеринбург, азербайджанский – за Баку, а японский – за Осаку. Это совершенно нормально, ведь мы эти проекты продвигаем. Причем кампании проходят очень дружно. У нас проходят так называемые «джентльменские встречи», на которых мы устраняем какие-то шероховатости и недопонимания», – рассказал Александр Туров.



Представитель России отметил, что спрогнозировать результат голосования сейчас невозможно.



«Наша задача – показать преимущества нашей заявки, а они понятны. У нас уникальная территория, которая предоставляется под выставку, у нас абсолютно четкое понимание, как будет использовано наследие ЭКСПО. Екатеринбург активно развивает свою международную и выставочную деятельность. Но мы оставим за делегатами право выбрать лучшего. Все города провели свои обязательные и необязательные мероприятия по продвижению заявки очень успешно. Но, как и любая делегация, мы рассчитываем только на победу», – сказал Туров.