Уральцам покажут новейшие телеком-разработки в Центре бизнес-возможностей

11:13 | 22.11.2018

Сотрудники уральских компаний и предприниматели чаще всего посещают Москву, Уфу и Казань. Эти города вошли в топ-3 по популярности для командировок уральцев. По аналитике «МегаФона», за последние 2 месяца особенно часто бизнесмены Урала стали ездить в Москву и Московскую область. Поклонников высоких технологий связисты приглашают протестировать цифровые решения во время ближайшей поездки в столицу России. «МегаФон» первым среди операторов открыл Центр бизнес-возможностей, расположенный в головном офисе компании в Оружейном переулке.



Корпоративные клиенты смогут оценить последние телеком-разработки: от решений по работе с документооборотом до специализированной служебной связи. По данным опросов HeadHunter, практически каждый второй офисный работник в России ездит в командировки, четверть из них делают это ежеквартально, большинство поездок в пределах России (88 %). Но, даже если сотрудник улетел в командировку, ему нужно оставаться на связи. Чтобы продемонстрировать, как решать любые бизнес-задачи и держать все процессы под контролем независимо от местонахождения, пространство Центра бизнес-возможностей «МегаФона» поделено на тематические зоны.



1. Решения для офиса. Здесь можно протестировать услугу «Виртуальная АТС» – для организации интернет-телефонии, найти новых клиентов с помощью умных SMS и сервиса «МегаФон.Таргет», оптимизировать работу автопарка с услугой «Контроль кадров» и «Контроль автопарка» и найти сотрудников на массовые позиции благодаря «Цифровому подбору линейного персонала».

2. Зал ожидания в аэропорту, где можно подписать документы с телефона с «Мобильной электронной подписью» или защитить данные от вирусов и предотвратить их перехват через Wi-Fi с помощью решения «Антивзлом».

3. Импровизированное кафе. В нем представлены фемтосоты – мобильные базовые станции для усиления сигнала. Для быстрых расчетов с покупателями корпоративные клиенты из сферы ретейла могут самостоятельно подключить и настроить онлайн-кассы. Для компаний с повышенными требованиями безопасности будет актуально интеллектуальное видеонаблюдение.



«Мы предлагаем бизнесу комплексные, готовые к использованию решения, которые помогают развиваться, оптимизировать расходы и увеличивать выручку. Услуги, которые легко внедрить и которые будут работать прежде всего в интересах клиента. Мы внимательно следим за потребностями, разрабатываем новые предложения, исходя из запросов, и главное – теперь предлагаем клиентам первыми протестировать наши разработки в Центре бизнес-возможностей», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



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