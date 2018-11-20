В Нижнем Тагиле владельцу кафе грозит срок за взятку сотруднику полиции

10:43 | 22.11.2018

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В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 50-летний владелец кафе, подозреваемый в даче взятки сотруднику полиции.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, во время проверки в кафе были выявлены сотрудники, у которых нет санитарных книжек, в связи с чем владельца пригласили в отдел полиции. Кафе могли закрыть на срок до трёх месяцев.



Находясь в кабинете оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями на потребительском рынке, предприниматель предложил сотруднице полиции взятку – 15 тысяч рублей. Та отказалась, тогда мужчина положил деньги в её ежедневник, лежавший на столе.



Санкция за дачу взятки предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.