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10:32 | 22.11.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Бывший начальник ОМВД Богдановича перешел на работу в мэрию

Начальник ОМВД России по Богдановичскому району Константин Мартьянов назначен заместителем главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре. Кадровое решение принято главой муниципалитета, однофамильцем подполковника Павлом Мартьяновым. Несмотря на то, что на сайте ГУ МВД России по Свердловской области Константин Мартьянов до сих пор числится начальником ОМВД, он уже вышел на работу в мэрии – его секретарь в телефонном разговоре с корреспондентом veved.ru отметила, что «Константин Евгеньевич пока занят».

Решение Павла Мартьянова назначить своим замом выходца из силовых структур в городе связывают с его недоверием к нынешней команде, а также короткой скамейкой запасных – найти профессиональных управленцев оказалось достаточно непросто.

© «Вечерние Ведомости»

 


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