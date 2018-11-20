В Екатеринбурге прокуратура проверяет организацию уборки снега

10:28 | 22.11.2018

om-saratov.ru

Прокуратура Свердловской области проводит в Екатеринбурге проверку соблюдения законодательства при организации уборки дорог и тротуаров от снега.



По предварительной информации, работы по уборке дорог осуществляют дорожно-эксплуатационные участки (управления) районов. Кроме того, администрация заключает дополнительные контракты с организациями – победителями торгов.



«Прокуратура даст оценку, надлежащим ли образом юридические лица исполняют муниципальные контракты по уборке территории, а также осуществляет ли администрация муниципалитета должный контроль за их выполнением. Также будет установлено, имеется ли у победителей торгов надлежащий штат сотрудников и необходимая спецтехника для уборки улиц, находится ли спецтехника в рабочем, технически исправном состоянии, выводится ли необходимое количество спецтехники в день на уборку улиц, соблюдаются ли нормативные сроки уборки улично-дорожной сети», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Отметим, что зимняя уборка должна производиться с 15 октября по 15 апреля. Все дороги делятся на семь категорий, от которых зависит срок ликвидации скользкости.