Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 ноября 2018 года

10:22 | 22.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 21.11.2018 до 08:00 22.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 155 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяний. Из них один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один разбой, три грабежа, 25 краж, в том числе четыре квартирных, два факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе пять фактов хранения и один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 10 ДТП с пострадавшими, в которых погибли два человека, ещё 14 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.



За минувшие сутки на территории области проведено 4 массовых мероприятия, в которых приняло участие порядка 3420 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 32 сотрудника полиции, 48 представителей частных охранных предприятий и три сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.