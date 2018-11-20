Россельхознадзор проверил молочную продукцию в Свердловской области

09:59 | 22.11.2018

omsk.market-fmcg.ru

За девять месяцев 2018 года Управление Россельхознадзора по Свердловской области направило на исследования 285 проб молочной продукции, 64 из которых (22,4%) показали неудовлетворительный результат по требованиям безопасности и качества.



Так, в государственных учреждениях было отобрано 77 партий молочной продукции, забраковано 32. Из закупленных на предприятиях розничной сети 100 образцов требованиям не соответствовали 15. В крупных торговых сетях 5 из проверенных 55 проб показали неудовлетворительный результат.



«По результатам лабораторных исследований и контрольно-надзорных мероприятий оформлены протоколы об административном правонарушении, предписания о приостановлении действия семи деклараций о соответствии на пищевую продукцию», - говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Свердловской области.