Новости дня
09:59 | 22.11.2018
omsk.market-fmcg.ru
Россельхознадзор проверил молочную продукцию в Свердловской области
Так, в государственных учреждениях было отобрано 77 партий молочной продукции, забраковано 32. Из закупленных на предприятиях розничной сети 100 образцов требованиям не соответствовали 15. В крупных торговых сетях 5 из проверенных 55 проб показали неудовлетворительный результат.
«По результатам лабораторных исследований и контрольно-надзорных мероприятий оформлены протоколы об административном правонарушении, предписания о приостановлении действия семи деклараций о соответствии на пищевую продукцию», - говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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