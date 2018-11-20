В центре Парижа появились уральские матрёшки – послы ЭКСПО-2025

В центре Парижа установлены послы российской заявки на проведение Всемирной выставки в Екатеринбурге – матрёшки в человеческий рост, расписанные уральскими и зарубежными художниками.Напомним, что ранее 10 уральских матрёшек презентовали в Милане, Шанхае и Кейптауне, Париже, Лондоне, Буэнос-Айресе, Брюсселе, Дубае, Берлине и Барселоне. Ещё по одной в каждом из указанных городов расписали местные мастера. Затем арт-объекты перевезли в Париж, где завтра, 23 ноября, примут решение о месте проведения ЭКСПО-2025 (Екатеринбург, Баку или Осака).Матрёшки сделаны из металлопластика и дополнены элементами виртуальной реальности: при наведении смартфона можно ознакомиться с достижениями человечества, которые в разные годы были представлены на ЭКСПО.Экспозицию в Париже посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.«Мы надеемся, что наши русские душевные матрёшки смогли объединить мир вокруг заявки Екатеринбурга и убедили всех, что Россия заслужила ЭКСПО и сможет достойно провести выставку», – сказал Куйвашев.После 28 ноября матрёшки вернутся в Екатеринбург.