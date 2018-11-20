В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибла девушка

09:24 | 22.11.2018

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером на 215-м километре трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись минивэн Toyota Wish и грузовик Volvo.



Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.



В результате ДТП пострадал водитель минивэна и пять девушек-пассажиров. Одна из них скончалась на месте происшествия, остальные пострадавшие госпитализированы.