Коммунисты назвали аэропорт Кольцово именем Пупкина: в Екатеринбурге уже появились новые знаки

22:37 | 21.11.2018

Фото: страница Александра Ивачева в Facebook

В Екатеринбурге на мостовом переходе над Кольцовским трактом, ведущем к аэропорту, появился новый скандальный указатель «Аэропорт Кольцово им. Бажова, Росселя, Якубовича, Пупкина, Дарта Вейдера, просто Марии…» — 3,5 километра». Этот самодельный плакат повестили активисты КПРФ в знак протеста донаименованию воздушной гавани.



Вслед за этим социальные сети выдающихся свердловских коммунистов начали пестреть саркастическими приветствиями министра культуры РФ Владимира Мединского.



«Екатеринбург приветствует министра Мединского…» — поделился фотографией на своей странице в Facebook лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв. В разговоре с журналистами он уточнил, что сам министр культуры РФ Владимир Мединский, инициировавший кампанию по переименованию аэропортов по всей России и побывавший вчера в Екатеринбурге, вряд ли видел плакат — над мостом он появился только сегодня днём.



«Идея так выразить протест пришла Чкаловскому райкому партии, — признался Ивачев. — Но я полностью его поддерживаю. Переименование аэропортов — это совершенно лишняя идея, бессодержательная, бессмысленная и даже немножко вредная. Плакат сейчас висит, причем, когда вешали, увидели, что мимо проезжала полиция. Но пока не сняли: может, люди поддерживают и все нормально».



Напомним, в рамках федеральной программы «Великие имена России» имена знаменитых соотечественников присвоят 45 аэропортам страны. Что касается Екатеринбурга,то пока лидером мнений неизменно остаётся уральский сказочник Павел Петрович Бажов. За него проголосовали почти 11 тысяч екатеринбуржцев из почти полутора миллионов населения города.