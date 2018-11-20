Привет из ОАЭ: свердловчанин выступил в поддержку ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на пляже Дубая

Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил заявить об уральской столице в Объединенных Арабских Эмиратах. На пляже в Дубае он разместил огромную, на всю береговую полосу, надпись «EKATERINBURG EXPO 2025», которую видно из всех ближайших отелей. Таким образом Нарек Спартакян решил еще раз напомнить и поддержать заявку Екатеринбурга перед голосованием по проведению Всемирной выставки, которое состоится через два дня.Напомним, что на прошлой неделе столицу Урала также посетил посол Армении в Екатеринбурге Вардан Тоганян, который в интервью veved.ru еще раз подтвердил, что республика поддерживает кандидатуру Екатеринбурга. «Город достоин проведения Всемирной выставки в 2025 году, и Армения обязательно проголосует за уральскую столицу», – заявил Вардан Тоганян.