В Свердловской области начнут обучать тьюторов для работы с детьми с ограниченными возможностями

21:16 | 21.11.2018

Фото:ТАСС

Уже в этом декабре на Среднем Урале начнётся обучение группы тьюторов, которые смогут работать с детьми, у которых есть ограничения в развитии или движении. Новая профессия в сфере образования обеспечит максимальную индивидуализацию обучения.



Как сообщает департамент информполитики региона, проект "Школа тьюторов", организованный благотворительным фондом "Я особенный" совместно с Уральским государственным педагогическим университетом, стартовал в январе 2018 года. Группа тьюторов начнёт проходить обучение уже в декабре 2018 года.



Отметим, тьюторство - это новая специальность в образовательной среде, она подразумевает максимально индивидуализированную работу с детьми. Тьютор становится посредником между педагогом и ребёнком.



Часто тьюторов имеют школьники и студенты, учащиеся вдали от дома в специализированных учреждениях. В этих случаях вдобавок ко всему тьютор является посредником между преподавателем и родителями - сообщает им информацию об успеваемости подопечного, дисциплине, досуге и так далее.



Помимо прочего такие специалисты очень важны для системы инклюзивного образования. Чаще всего профессию осваивают родители детей с ограниченными возможностями здоровья.



"В России таких специалистов катастрофически не хватает. Родителям приходится брать эту ответственность на себя. Из-за этого они часто не могут трудиться на своей основной работе, иметь досуг. Но самое главное - без знаний по уходу и обучению родители не могут наладить общение с собственным ребёнком. Теперь родители из Екатеринбурга и всей области под руководством специалистов могут бесплатно получить новую и востребованную профессию", - объяснила президент благотворительного фонда "Я особенный" Александрина Хаитова.



Также родители детей с инвалидностью могут получить поддержку на портале "Всегда на связи", который начал работу в апреле этого года. Специалисты по психолого-педагогической и социальной поддержке смогут помочь семьям Среднего Урала. Служба включает горячую линию, различные информационные базы - списки организаций, специалистов, законов, направленных на поддержку семьи.