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20:46 | 21.11.2018

Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

Студента колледжа УрГЭУ нашли мёртвым в общежитии

Сегодня ночью в общежитии экономического колледжа на базе Уральского экономического университета умер несовершеннолетний студент. По версии его соседей по комнате, смерть 16-летнего парня могла наступить из-за передозировки гашиша.

— Он учился вроде как на первом курсе колледжа, был из Асбеста, — рассказал молодой человек. — Они решили, кажется, гашишем закинуться с соседом. Ему стало плохо, знакомый побежал в комнату к соседям по блоку за помощью. Они побежали к охраннику скорую вызывать, а остальные пытались откачать парня.

К тому же, как сообщил журналистам один из соседей погибшего по этажу, юноша болел диабетом – это и могло усилить воздействие канабиоида.

В следственном отделе по Чкаловскому району подтвердили эту информацию о смерти студента.

— Данных о криминальном характере смерти нет, тело направлено на вскрытие, — рассказали в СК РФ по Свердловской области. 

В УрГЭУ пока никак не прокомментировали ситуацию и попросили отправить запрос на имя ректора. Причём не по электронной почте, а именно «Почтой России».

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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