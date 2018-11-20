Студента колледжа УрГЭУ нашли мёртвым в общежитии

20:46 | 21.11.2018

Фото: железнодорожный.екатеринбург.рф

Сегодня ночью в общежитии экономического колледжа на базе Уральского экономического университета умер несовершеннолетний студент. По версии его соседей по комнате, смерть 16-летнего парня могла наступить из-за передозировки гашиша.



— Он учился вроде как на первом курсе колледжа, был из Асбеста, — рассказал молодой человек. — Они решили, кажется, гашишем закинуться с соседом. Ему стало плохо, знакомый побежал в комнату к соседям по блоку за помощью. Они побежали к охраннику скорую вызывать, а остальные пытались откачать парня.



К тому же, как сообщил журналистам один из соседей погибшего по этажу, юноша болел диабетом – это и могло усилить воздействие канабиоида.



В следственном отделе по Чкаловскому району подтвердили эту информацию о смерти студента.



— Данных о криминальном характере смерти нет, тело направлено на вскрытие, — рассказали в СК РФ по Свердловской области.



В УрГЭУ пока никак не прокомментировали ситуацию и попросили отправить запрос на имя ректора. Причём не по электронной почте, а именно «Почтой России».