Начальника ОМВД Первоуральска отпустили из СИЗО

19:25 | 21.11.2018

Свердловский областной суд только что отпустил под домашний арест начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее Октябрьский районный суд по ходатайству следователя СКР избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но адвокаты подали апелляцию, которая сегодня была удовлетворена. Заседание по рассмотрению жалобы продолжалось более трех часов.



Напомним, что Олег Грехов был задержан оперативниками ФСБ утром 7 ноября. В его доме и служебном кабинете были проведены обыски. Полковник подозревается в получении взятки, когда он еще в 2012 году руководил отделом «К», который, в том числе, занимается прослушкой телефонных переговоров.