2019 год на Среднем Урале посвятят писателю Павлу Бажову

17:58 | 21.11.2018

2019 год в Свердловской области объявлен годом известного уральского писателя Павла Петровича Бажова. Соответствующий указ сегодня, 21 ноября, подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Орлов. В указе отмечено, что соответствующий указ объявлен в целях популяризации творческого наследия писателя и в связи со 140-летием со дня рождения Павла Бажова.



Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора Павла Крекова.



Напомним, что накануне министр культуры России Владимир Мединский высказался насчет присвоения аэропорту Кольцово имени Павла Бажова. Кроме этого, в этом году праздник на главной площади уральской столицы будет посвящен также 140-летию со дня рождения Павла Бажова, ледовый городок будет оформлен в стилистике его сказов.