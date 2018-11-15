Талантливая молодежь отличилась на техсоревновании в Екатеринбурге

17:40 | 21.11.2018

Два дня и две ночи обсуждений и разработок, 94 участника из восьми городов России и 16 готовых к воплощению проектов. Таковы итоги технологического соревнования MegaDataHack (хакатона), который провели компании «МегаФон» и «Актум» с 16 по 18 ноября в Екатеринбурге. Команды-победители в трех номинациях получили 300 000 рублей.



Принять участие в уральском хакатоне решили не только жители Свердловской области из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, но и представители других городов – Челябинска, Перми, Тюмени, Томска, Новосибирска и Самары. Всего было зарегистрировано 18 команд, которые за выходные должны были разработать технологическое решение в одном из представленных кейсов: создать чат-бота для управления проектами, механизм автоплатежа с элементами онлайн-игры и сервис, помогающий найти работу людям с инвалидностью.



В первом кейсе победила команда Cyber Hruyshi из Нижнего Тагила. Ребята разработали чат-бота, который умеет управлять задачами, авторизовать пользователей и запоминать интересные идеи, что особенно понравилось членам жюри. Во втором кейсе лучшей стала команда TaleStorm из Томска, предложившая пользователям услуги игру и бонусы за наибольшее число автоплатежей. В третьей номинации победу присудили ребятам из DevRock, которые создали нейронную сеть, способную помочь людям с инвалидностью выбрать себе наиболее подходящего наставника и планер задач.



«Мы не спали обе ночи, выложились по максимуму. У одного участника команды во время хакатона был день рождения, но он был полностью вовлечен в процесс и получил поздравления только во время презентации проекта. Было напряженно, но никто не пожалел, что работал в таком графике, так как было интересно и полезно», – отмечает тимлид команды DevRock Константин Сиваков.



«Программирование и IT – перспективные направления, где нужны талантливые, амбициозные умы, готовые совершить прорыв и принести пользу. Участие в таких мероприятиях, как хакатон, – шанс проявить себя, получить опыт в реализации конкретных задач и возможность создать действительно полезные людям сервисы и, возможно, найти работу мечты», – отметил представитель Департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов.



Хакатоны призваны поддержать перспективных специалистов, развить компетенции разработчиков и дополнительно обучить их программированию. Заинтересованным участникам были предложены вакансии в компании «МегаФон», которая в этом году уже нашла 52 цифровых таланта благодаря подобным проектам.



«Марафон хакатонов – это входной билет для молодых IT-специалистов в мир создания коммерческих решений и востребованных цифровых продуктов. Участие в хакатоне – это в хорошем смысле челлендж для начинающих специалистов, прохождение которого может дать необходимое ускорение для построения успешной карьеры – как в «МегаФоне», так и других технологических компаниях», – отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.



Мероприятие, прошедшее в Екатеринбурге, стало вторым из серии всероссийских хакатонов «МегаФона», нацеленных на поиск талантливой молодежи со свежими идеями, знаниями и амбициями. Подобные встречи также пройдут в Воронеже, Нижнем Новгороде и Хабаровске.