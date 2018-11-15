В рамках проекта «Зелёная Россия» на Среднем Урале собрали более 24 тысяч тонн мусора

15:07 | 21.11.2018

moiklin.ru

С 8 сентября по 7 октября в Свердловской области проходили экологические субботники «Зеленая Россия», участие в которых приняли более 700 тысяч человек. В пригородных лесах, прибрежных зонах, парках и скверах собрано более 24 тысяч тонн мусора.



Отметим, что к субботникам привлекли школьников, студентов, сотрудников муниципальных учреждений, военных и работников промышленных предприятий. Акцию поддержал и губернатор Евгений Куйвашев – он участвовал в уборке Шарташского лесопарка.

