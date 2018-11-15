Новости дня
14:44 | 21.11.2018
Дума Екатеринбурга хочет нанять новых сотрудников. Они обойдутся в 2,4 млн рублей в год
Из-за новых ставок расходы на сотрудников думы вырастут на 2,37 млн рублей в год.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:25 | 21.11.2018
Более 200 студентов колледжей и техникумов соревнуются в конкурсе профмастерства Worldskills
15:16 | 21.11.2018
Суд обязал главу Нижнего Тагила установить общественные туалеты в городе и дополнительные урны
15:07 | 21.11.2018
В рамках проекта «Зелёная Россия» на Среднем Урале собрали более 24 тысяч тонн мусора
14:44 | 21.11.2018
Дума Екатеринбурга хочет нанять новых сотрудников. Они обойдутся в 2,4 млн рублей в год
14:24 | 21.11.2018
Компания Hennessy через суд взыскала с уральца 1,3 млн рублей
14:05 | 21.11.2018
С 1 января 2019 года в Екатеринбурге вырастет плата за детские сады
13:40 | 21.11.2018
Прокуратура заставила выплатить зарплату работникам екатеринбургского ювелирного завода
13:25 | 21.11.2018
Спикер думы Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро и парк «уральское Зарядье»
13:22 | 21.11.2018
Пермский проект «Мама-пчелка» благодаря президентскому гранту будет реализован в восьми регионах России
12:33 | 21.11.2018
Огни на главных пермских елках зажгутся 28 ноября
12:16 | 21.11.2018
С пермяка взыскали почти полмиллиона рублей алиментов
12:00 | 21.11.2018
Уральский гонщик Сергей Карякин пошутил, что может назвать дочку Экспо
11:42 | 21.11.2018
В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир
11:29 | 21.11.2018
На Урале выбрали самых красивых сотрудниц полиции
11:14 | 21.11.2018
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал о причинах коммунальных аварий
10:44 | 21.11.2018
В Свердловской области сотрудники «Почты России» требуют отменить «график для роботов»
10:26 | 21.11.2018
Двух екатеринбуржцев осудили за похищение человека
09:53 | 21.11.2018
Более 130 тысяч свердловчан являются невыездными из-за долгов
09:20 | 21.11.2018
При пожаре в доме на Восточной погиб мужчина
20:16 | 20.11.2018
В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света
20:06 | 20.11.2018
Мэр Екатеринбурга выступил с заявлением против строительства аэропорта в Челябинске
18:18 | 20.11.2018
Делегация Пермского края отправилась на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву
18:08 | 20.11.2018
Проект бюджета Перми на три года утвержден в первом чтении
17:42 | 20.11.2018
ГИБДД выявила в Свердловской области более 200 неисправных автобусов
17:19 | 20.11.2018
Пермские дошкольники посоревнуются в робофутболе
17:15 | 20.11.2018
В Перми проверяют качество уборки снега во дворах
17:05 | 20.11.2018
Жительнице Невьянска Александре Акуловой исполнилось 108 лет
17:00 | 20.11.2018
В Кургане под музыку оркестра отправили в армию 14 призывников
16:33 | 20.11.2018
Проект УГМК признан лучшим в сфере помощи онкобольным детям
15:50 | 20.11.2018
Авария оставила без воды 1800 пермяков
15:43 | 20.11.2018
Министерство образования Свердловской области взяло под контроль ситуацию в екатеринбургском техникуме
15:30 | 20.11.2018
В Екатеринбург приехал министр культуры РФ Владимир Мединский
15:04 | 20.11.2018
Администрация Екатеринбурга планирует создать рабочую группу по ликвидации киосков
14:41 | 20.11.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор группе фальшивомонетчиков
14:19 | 20.11.2018
В Перми опечатан караоке-клуб
14:10 | 20.11.2018
Второго фигуранта уголовного дела экс-начальника УФСИН Зауралья отправили по этапу