Дума Екатеринбурга хочет нанять новых сотрудников. Они обойдутся в 2,4 млн рублей в год

14:44 | 21.11.2018

Комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы одобрила появление новых ставок: советника и помощника председателя думы, видеооператора пресс-службы, также будет создан аналитический отдел из двух человек, сообщает «Накануне.RU».



Из-за новых ставок расходы на сотрудников думы вырастут на 2,37 млн рублей в год.