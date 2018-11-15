Компания Hennessy через суд взыскала с уральца 1,3 млн рублей

14:24 | 21.11.2018

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Компания Societe Jas Hennessy & Co подала в суд на жителя Свердловской области Сафаряна А. А., который незаконно использовал товарный знак Hennessy.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, мужчина торговал контрафактным алкоголем. В арендованном им гараже обнаружено 84 бутылки алкогольной продукции с наименованием «Hennessy Х.О.».



В начале 2018 года уральцу дали три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Рассмотрев гражданский иск компании Hennessy, суд взыскал с Сафаряна ещё 1,3 млн рублей в качестве компенсации причинённого ущерба.