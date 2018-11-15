С 1 января 2019 года в Екатеринбурге вырастет плата за детские сады

14:05 | 21.11.2018

milalink.ru

Департамент образования администрации Екатеринбурга сообщает о повышении платы за детские сады, которое вступит в силу с 1 января 2019 года. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности начальника департамента Екатерина Сибирцева.



Итак, с 2019 года плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных дошкольных организациях составит:



- в группах раннего возраста с кратковременным пребыванием детей в течение 4 часов при организации разового питания - 800 рублей (ранее 770 рублей), в группах полного дня пребывания в течение 10,5 часов – 2 600 рублей (ранее 2 530 рублей).



- в группах дошкольного возраста с кратковременным пребыванием детей в течение 4 часов при организации разового питания – 950 рублей (910 рублей), в группах полного дня пребывания в течение 10,5 часов – 3 070 рублей (ранее 2 980 рублей).



Отмечается, что плата не повышалась в течение двух лет.