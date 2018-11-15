Спикер думы Екатеринбурга пообещал горожанам вторую ветку метро и парк «уральское Зарядье»

13:25 | 21.11.2018

В случае если Екатеринбург выиграет право проведения ЭКСПО в 2025 году, в городе появится возможность реализовать многие проекты: строительство новой ветки метро и новых дорог, обновление трамваев и троллейбусов. Также могут появиться новые виды транспорта, такие как монорельсовая дорога, канатная дорога, подвесная железная дорога, речной транспорт, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на председателя городской думы Екатеринбурга Игоря Володина.



Кроме того, если заявка Екатеринбурга победит, в городе создадут новые парки – Центральный и «уральское Зарядье».



«В районе набережной Верх-Исетского пруда будет природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье". Также у горожан появится Центральный парк, с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами, велодорожками», – сказал Володин.



Напомним, что решение о месте проведения ЭКСПО-2025 будет принято 23 ноября в Париже.