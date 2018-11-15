Зелёным мартышкам, поселившимся в Екатеринбургском зоопарке, выбрали имена

13:07 | 21.11.2018

пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбургский зоопарк собрал предложения жителей и по результатам конкурса определил имена новых питомцев – трёх зелёных мартышек гриветов.



«Сегодня сотрудники зоопарка подвели итоги и среди нескольких сотен предложений выбрали три: самца решили назвать Джанго, а самок – по названиям африканских рек: Руби и Алима», – рассказали в пресс-службе зоопарка.



В природе зелёные мартышки живут преимущественно в Африке. Большую часть времени они проводят на земле в поисках пищи, а на деревья поднимаются только для сна. Гриветы едят листья деревьев, орехи, грибы, ягоду, цветы, птичьи яйца, ящериц, мелких птиц и грызунов.