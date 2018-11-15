Уральский гонщик Сергей Карякин пошутил, что может назвать дочку Экспо

12:00 | 21.11.2018

canamxrace.ru

У уральского гонщика Сергея Карякина родился третий ребёнок – дочь. Спортсмен пошутил, что готов назвать дочку Экспо в случае, если Екатеринбург станет местом проведения выставки в 2025 году.



«В случае победы Екатеринбурга обещаю обсудить с женой, чтобы назвать дочку Экспо!» – пошутил Карякин.



Сейчас гонщик находится в пути в Перу, где пройдёт ралли «Дакар-2018».



Напомним, что за право проведения Всемирной выставки борются Екатеринбург, Баку и Осака. Победитель станет известен 23 ноября.