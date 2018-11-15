В Свердловской области осудили водителя, по вине которого погиб пассажир

11:42 | 21.11.2018

ivanovo.sm-news.ru

К двум с половиной годам в колонии-поселении приговорён житель посёлка Горноуральский Пригородного района Владимир Санников.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в июле этого года мужчина сел за руль, выпив не менее трёх литров пива. Подвозя знакомого на автомобиле УАЗ-31512, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Пассажир погиб на месте аварии.



Отметим, что суд также запретил уральцу управлять транспортными средствами в течение двух лет.