На Урале выбрали самых красивых сотрудниц полиции

Газета «Комсомольская правда – Урал» провела у себя на сайте фотоконкурс «Красавицы в погонах», участие в котором приняли 35 девушек из различных подразделений органов внутренних дел региона, рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.Первое место с более чем семью тысячами голосами заняла Екатерина Лобес из екатеринбургского гарнизона полиции, второе место у сотрудницы органов внутренних дел Первоуральска Екатерины Взовских, третье – у представительницы полиции Красноуфимска Дарьи Полежаевой.«На страницу конкурса с начала проекта зашло 60 тысяч посетителей. Победительницы фотоконкурса собрали на троих 21 тысячу голосов. Спасибо девушкам за участие, а ГУ МВД России по Свердловской области – за поддержку в организации мероприятия», – отметила генеральный директор филиала «Комсомольской правды – Урал» Екатерина Мезенцева.Победительницам вручили цветы и памятные подарки.