Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказал о причинах коммунальных аварий

11:14 | 21.11.2018

smitanka.ru

С 15 сентября по 18 ноября на объектах жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области зафиксировано 64 технологических нарушения. 25 сбоев произошло на сетях водоснабжения, 19 – на теплосетях, 18 связаны с электроснабжением, и два – с газоснабжением. Большая часть аварий ликвидирована в нормативные сроки, отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



По словам министра, чаще всего причиной аварий становится ветхость инфраструктуры. К примеру, менять трубы уже после старта отопительного сезона пришлось в посёлке Студенческом Белоярского района. Также большой объём работ требуется в Екатеринбурге.



Николай Смирнов поручил ресурсоснабжающим организациям провести обследование инфраструктуры и начать подготовку к ремонтным работам следующего года.



Напомним, что ранее из-за частых коммунальных аварий прокуратура организовала проверку в Свердловской области.