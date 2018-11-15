В Свердловской области сотрудники «Почты России» требуют отменить «график для роботов»

10:44 | 21.11.2018

ekburg.tv

Более 80 сотрудников сортировочного центра «Почты России» в аэропорту Кольцово обратились в суд с требованием отменить нормативы времени работы, рассчитанные для автоматизированного процесса.



Как сообщает «РИА Новости», время, отведённое на сортировку и регистрацию писем, сократили с 1 апреля. В результате работники не успевают, отчего падает их заработок.



В региональном управлении «Почты России» пояснили, что введение новых нормативов связано с автоматизацией рабочих процессов. Сотрудники на это возражают, что автоматизация затронула только программу регистрации, всё остальное делается вручную.



«У нас сейчас на определенную операцию тысячная доля секунды, чтобы мы успели ее сделать. Мы на данном этапе не можем угнаться за этой нормой времени. И соответственно, на этом основании у нас падает заработная плата. Они нас приравняли к автоматизированному сортировочному центру, к роботам, а у нас нет автоматизации, мы все делаем вручную», – сказала одна из работниц, Юлия Казбекова.