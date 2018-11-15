Мединский поддержал присвоение аэропорту Кольцово имени писателя Павла Бажова

Во время своего визита в Екатеринбург министр культуры России Владимир Мединский высказался насчет присвоения аэропорту Кольцово имени известного писателя Павла Бажова. Напомним, что он лидирует в голосовании. В тройке финалистов также Акинфий Демидов и Георгий Жуков.«Этот выбор вполне естественен, потому что есть люди, которые символизируют культуру края, Урала, а Бажов – человек совершенно выдающийся в этом смысле, и популяризация им фольклора, уральских сказов – мне кажется, это и учитывалось людьми при голосовании. Ведь возникает ассоциативный ряд Урала с Бажовым. В любом случае решение должны принимать граждане. Власть, насколько я понимаю, при принятии решения будет опираться на мнение граждан. Это мнение должно быть четко выражено, выбор не должен расколоть общество, наоборот, это должно объединять, и найти такую объединяющую фигуру действительно непросто, поэтому механизм народного голосования и работает», – сказал Мединский.Кроме того, в ходе визита министр поддержал культурные проекты, реализуемые в Екатеринбурге, – создание культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» и строительство нового зала филармонии. Также Владимир Мединский посетил Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, где сейчас проходит капитальный ремонт.