При пожаре в доме на Восточной погиб мужчина

Минувшей ночью произошёл пожар в квартире дома № 22 на улице Восточной в Екатеринбурге. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 03:36. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей.Квартира, в которой произошло возгорание, была захламлена. Пожарные с трудом попали внутрь: вход преграждали мешки с мусором и старая поломанная мебель. В результате пожара погиб хозяин квартиры.«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава. В 03:52 огонь локализован, в 03:58 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:41», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.