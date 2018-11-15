В Екатеринбурге тринадцатилетнюю девочку заставили заплатить за проезд дважды

22:21 | 20.11.2018

Фото: ngzt.ru

В Екатеринбурге проводится проверка по инциденту, когда ребёнка заставили дважды платить за проезд на автобусе. Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района.



Девочка села в автобус №1 на улице Луначарского и оплатила проезд с помощью временного проездного. Однако вошедший в транспорт на остановке «Лесопарк» контролёр заставил девочку расплатиться деньгами, из-за того что ребенок, помимо билета, не предъявил справку из школы. Как рассказала прокуратуре мама девочки, после произошедшего, контролёр забрал у девочки проездной и заставил проехать ещё 5 остановок, пока составлялся акт о нарушении. Обратно девочка была вынуждена возвращаться на другом автобусе.



Отметим, сейчас прокуратура собирается точно установить, в связи с чем девочку заставили дважды заплатить за проезд. По результатам проверки будут приняты меру прокурорского реагирования.