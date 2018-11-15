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20:16 | 20.11.2018
Фото: iz.ru
В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света
Жители преимущественно частного сектора в посёлке остались без света из-за стрельбы по ЛЭП. Также в зону отключения попали несколько социально значимых объектов. На данный момент ведутся ремонтные работы по подключению посёлка к электроснабжению.
Отметим, что личности стрелявших пока не установлены. Сейчас специалисты готовят заявление в правоохранительные органы, чтобы разобраться с инцидентом.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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