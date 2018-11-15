В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света

20:16 | 20.11.2018

Фото: iz.ru

В поселке Екатеринбурга Северка около четырех тысяч людей остались без электричества из-за стрельбы по изоляторам линии электропередачи 34 кВ «Хрустальная – Северка», сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».



Жители преимущественно частного сектора в посёлке остались без света из-за стрельбы по ЛЭП. Также в зону отключения попали несколько социально значимых объектов. На данный момент ведутся ремонтные работы по подключению посёлка к электроснабжению.



Отметим, что личности стрелявших пока не установлены. Сейчас специалисты готовят заявление в правоохранительные органы, чтобы разобраться с инцидентом.