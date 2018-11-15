Мэр Екатеринбурга выступил с заявлением против строительства аэропорта в Челябинске

20:06 | 20.11.2018

Фото: eanews.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью, опубликованном на сайте мэрии, высказался против строительства аэропорта мирового класса в городе Челябинске.



Высокинский считает, что возможностей аэропорта Кольцово вполне достаточно, чтобы обслужить всех пассажиров Екатеринбурга и Челябинска, а улучшить это обслуживание можно, запустив высокоскоростную магистраль между городами. «Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ)», – заявил мэр Екатеринбурга.



Напомним, проект строительства высокоскоростной магистрали власти Челябинска планируют разработать к 2019 году, а в 2021 году начать её строить. Высокоскоростная железнодорожная линия позволит гражданам сокращать многочасовые поездки и добираться из Екатеринбурга в Челябинск и соответственно из Челябинска в Екатеринбург всего за час десять минут.