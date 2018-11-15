Жительнице Невьянска Александре Акуловой исполнилось 108 лет

Свердловские власти поздравили жительницу Невьянска Александру Акулову, которой исполнилось 108 лет.Александра Алексеевна родилась в селе Корелы Невьянского района, окончила четыре класса начальной школы, вышла замуж, в 30-е годы семья попала в списки раскулаченных и была отправлена на Высокогорский железный рудник. Во время Великой Отечественной войны Александра Акулова работала в Нижнем Тагиле. Война оставила её вдовой с тремя детьми.Сейчас у Александры Алексеевны 7 внуков, 9 правнуков, 12 праправнуков и 4 прапраправнука. Она любит читать и принимать гостей.Поздравительную телеграмму Александре Акуловой отправил губернатор Евгений Куйвашев: «Примите самые искренние поздравления с этой значимой датой – 108-летним юбилеем. Мы глубоко ценим опыт и мудрость, искренность и доброту старшего поколения, которое является примером для нас во всех начинаниях. Наши ветераны являются олицетворением российского народа, способного трудиться и встречать сложности с мужеством и достоинством, быть доброжелательным ко всем и сохранять бодрость духа».