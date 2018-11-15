Проект УГМК признан лучшим в сфере помощи онкобольным детям

В Екатеринбурге чествовали победителей проекта «Лидеры корпоративной благотворительности. Урал». Первое место в номинации «Лучшая практика корпоративной помощи детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию» занял проект Уральской горно-металлургической компании по созданию и развитию службы клинических психологов, которая функционирует на базе Межрегионального центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1. Оператором проекта выступает Благотворительный фонд «Дети России», президентом которого является генеральный директор УГМК Андрей Козицын.Служба клинических психологов начала работу в 2012 году. Ее специалисты помогают детям переносить лечение, взрослым справляться с травмой или болезнью ребенка и длительным нахождением в стенах стационара, а также предотвращают профессиональное выгорание у врачей. Специалисты не только проводят консультации, используя различные методики: от психодиагностики до сказкотерапии, но и сопровождают паллиативных пациентов.С 2014 года под патронажем Службы в онкоцентре работают волонтеры, которые устраивают праздники и мастер-классы для маленьких пациентов и их родных.«Психологическая служба дает семье возможность поверить, что она не одинока, что вместе пережить сложный период в жизни легче, а также помогает больным детям оставаться просто детьми», – отметила руководитель клинических психологов Татьяна Майбурова.Только в 2017 году терапию прошли 83 ребенка и 98 взрослых. Всего с момента создания Службы специалисты провели более 5 000 приемов. К ним обращаются не только те, кто проходит лечение, но и те, кто достиг ремиссии. После долгого пребывания в больнице детям нужно заново выстроить общение со сверстниками, найти новые увлечения, и занятия с психологом им в этом помогают. Финансовую поддержку проекта обеспечивает УГМК.Всероссийский конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» учрежден Форумом доноров совместно с международной аудиторско-консалтинговой сетью PwC и газетой «Ведомости» в 2007 году. В этом году организаторы впервые выбирали еще и лучшие благотворительные программы бизнеса в отдельных регионах: конкурс проходил в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Всего в нем приняли участие 27 компаний из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из партнеров регионального этапа в УрФО стал Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.