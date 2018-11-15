Новости дня
16:33 | 20.11.2018
Проект УГМК признан лучшим в сфере помощи онкобольным детям
Служба клинических психологов начала работу в 2012 году. Ее специалисты помогают детям переносить лечение, взрослым справляться с травмой или болезнью ребенка и длительным нахождением в стенах стационара, а также предотвращают профессиональное выгорание у врачей. Специалисты не только проводят консультации, используя различные методики: от психодиагностики до сказкотерапии, но и сопровождают паллиативных пациентов.
С 2014 года под патронажем Службы в онкоцентре работают волонтеры, которые устраивают праздники и мастер-классы для маленьких пациентов и их родных.
«Психологическая служба дает семье возможность поверить, что она не одинока, что вместе пережить сложный период в жизни легче, а также помогает больным детям оставаться просто детьми», – отметила руководитель клинических психологов Татьяна Майбурова.
Только в 2017 году терапию прошли 83 ребенка и 98 взрослых. Всего с момента создания Службы специалисты провели более 5 000 приемов. К ним обращаются не только те, кто проходит лечение, но и те, кто достиг ремиссии. После долгого пребывания в больнице детям нужно заново выстроить общение со сверстниками, найти новые увлечения, и занятия с психологом им в этом помогают. Финансовую поддержку проекта обеспечивает УГМК.
Всероссийский конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» учрежден Форумом доноров совместно с международной аудиторско-консалтинговой сетью PwC и газетой «Ведомости» в 2007 году. В этом году организаторы впервые выбирали еще и лучшие благотворительные программы бизнеса в отдельных регионах: конкурс проходил в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Всего в нем приняли участие 27 компаний из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Одним из партнеров регионального этапа в УрФО стал Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:16 | 20.11.2018
В Екатеринбурге около четырех тысяч человек остались без света
20:06 | 20.11.2018
Мэр Екатеринбурга выступил с заявлением против строительства аэропорта в Челябинске
18:18 | 20.11.2018
Делегация Пермского края отправилась на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву
18:08 | 20.11.2018
Проект бюджета Перми на три года утвержден в первом чтении
17:42 | 20.11.2018
ГИБДД выявила в Свердловской области более 200 неисправных автобусов
17:19 | 20.11.2018
Пермские дошкольники посоревнуются в робофутболе
17:15 | 20.11.2018
В Перми проверяют качество уборки снега во дворах
17:05 | 20.11.2018
Жительнице Невьянска Александре Акуловой исполнилось 108 лет
17:00 | 20.11.2018
В Кургане под музыку оркестра отправили в армию 14 призывников
16:33 | 20.11.2018
Проект УГМК признан лучшим в сфере помощи онкобольным детям
15:50 | 20.11.2018
Авария оставила без воды 1800 пермяков
15:43 | 20.11.2018
Министерство образования Свердловской области взяло под контроль ситуацию в екатеринбургском техникуме
15:30 | 20.11.2018
В Екатеринбург приехал министр культуры РФ Владимир Мединский
15:04 | 20.11.2018
Администрация Екатеринбурга планирует создать рабочую группу по ликвидации киосков
14:41 | 20.11.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор группе фальшивомонетчиков
14:19 | 20.11.2018
В Перми опечатан караоке-клуб
14:10 | 20.11.2018
Второго фигуранта уголовного дела экс-начальника УФСИН Зауралья отправили по этапу
13:40 | 20.11.2018
Вопрос о закрытии цирка в Екатеринбурге решится 20 декабря
13:27 | 20.11.2018
Проблемой экологии северных территорий Свердловской области заинтересовались иностранные агенты
13:10 | 20.11.2018
Свердловская ГИБДД борется с нечитаемыми номерными знаками
12:15 | 20.11.2018
Выбран проектировщик самого крупного долгостроя Пермского края
12:00 | 20.11.2018
В январе 2019 года Свердловской области исполнится 85 лет
11:58 | 20.11.2018
В Прикамье временно перекроют движение транспорта на Яйвинской ГРЭС
11:53 | 20.11.2018
Ночью рядом с ТРЦ «Карнавал» перевернулось такси
11:51 | 20.11.2018
Глава Прикамья проведет вторую инстаграм-конференцию
11:38 | 20.11.2018
Отнеситесь с пониманием. Сити-менеджер Кургана требует убрать с улиц припаркованные машины
11:19 | 20.11.2018
Улица Толмачёва останется открытой для машин
11:18 | 20.11.2018
В Шадринске пассажирка оказалась в больнице после высадки из автомобиля
11:07 | 20.11.2018
Ростехнадзор выдал Кургану паспорт готовности к зиме
10:45 | 20.11.2018
Свердловчанина, который дважды отказался проходить медосвидетельствование, осудили на восемь месяцев
10:24 | 20.11.2018
#Щедрый вторник: уральцы могут принять участие в благотворительной акции
10:20 | 20.11.2018
В Свердловской области алиментщицу приговорили к обязательным работам
10:00 | 20.11.2018
В Нижнем Тагиле по требованию прокуратуры пенсионерке вернули квартиру
09:41 | 20.11.2018
Ural Music Night и «Коляда-Plays» получат по три миллиона рублей
09:28 | 20.11.2018
Минувшей ночью в Берёзовском сгорели строительные вагончики
09:16 | 20.11.2018
Дорожники предупреждают о сильном тумане на трассе Пермь – Екатеринбург
23:17 | 19.11.2018
В Перми представили трех новых руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти
23:11 | 19.11.2018
Уральский фотограф, убивший жену-фотомодель, требует с её семьи миллионные компенсации