24 ноября ограничат движение через железнодорожный переезд у посёлка Марамзино

16:01 | 20.11.2018

ФКУ «Уралуправтодор»

С 20:00 24 ноября до 03:00 25 ноября будет организовано реверсивное движение через железнодорожный переезд в районе посёлка Марамзино Белоярского городского округа (55-й километр автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган), сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Ограничения связаны с ремонтом железнодорожного переезда. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.