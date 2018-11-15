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15:43 | 20.11.2018
Министерство образования Свердловской области взяло под контроль ситуацию в екатеринбургском техникуме
В конце октября в СМИ попала аудиозапись, на которой заместитель директора техникума Марина Бруева позволила себе оскорбительные высказывания в адрес нескольких студентов, называя их «т****ми» и «сволочами». Как выяснилось, инциденту предшествовала история, когда несколько студентов, в том числе несовершеннолетних, несколько дней прогуливали занятия, уехав, как они пояснили, на Форум волонтеров безопасности УрФО, без согласования и разрешения на выезд администрации образовательного учреждения.
24 октября преподаватели и мастера выяснили, что некоторых обучающихся нет на занятиях. Удалось установить, что накануне, 23-го числа, они уехали в Каменск-Уральский на тот самый форум, который проводился на площадке местного филиала Свердловского областного медицинского колледжа.
24 октября в «Рифей» позвонил представитель одного из университетов, который был ответственным за мероприятие, и высказал просьбу направить на форум студентов, отметив, что ранее направлял письмо, которое было получено только 25 октября. Документ при этом был направлен на имя министра Юрия Биктуганова, но в «Рифей» никаких распоряжений из министерства не поступало. Несколько позже письмо пришло уже на имя директора техникума Татьяны Колузаковой, но оно было оформлено задним числом представителем вуза. Руководитель «Рифея» 26 октября поехала в министерство, где выяснила, что в отдел профобразования письмо пришло 22-го числа вечером, но еще до его рассмотрения, утром 23 октября, студенты уехали в Каменск-Уральский. Согласно установленным правилам, выезд разрешен только при получении резолюции (которая закрепляется соответствующими приказами руководства техникума) и в сопровождении сотрудника образовательного учреждения, а само письмо направляется как минимум за неделю до выезда.
Когда Татьяна Колузакова вернулась из министерства в техникум, то подростки уже были на месте – их привезли в Екатеринбург два преподавателя медицинского колледжа, которые ранее работали в «Рифее». Студенты пошли объясниться с директором, но в коридоре встретили замдиректора Марину Бруеву, которая им стала спокойно объяснять алгоритм, как надо правильно получать разрешение в случае необходимости пропуска занятий. В ходе беседы она увидела, как один из студентов втайне записывает их разговор на диктофон, и, не сдержавшись, позволила себе непедагогическое поведение. Позже в объяснительной она напишет, что у нее произошел эмоциональный срыв, свою вину она признаёт. После этой ситуации студенты пришли в кабинет к Бруевой, где обе стороны принесли друг другу извинения. Казалось бы, конфликт исчерпан, но 29 октября запись появляется в социальных сетях, а затем и в СМИ.
В самом «Рифее» ситуацию почти не комментируют, отмечая, что студенты пришли в техникум, прежде всего, учиться и им будет проблематично усвоить полный курс, если они будут заниматься только общественной деятельностью. В техникуме не против, что ребята находят на это время, но говорят, что все должно быть в рамках устава образовательного учреждения.
Кроме этого, в СМИ также попала видеозапись, где студенты нападают на другого подростка с подушками. Как выяснилось, запись сделана в конце августа этого года, во время выезда в лагерь на так называемый адаптационный период. Условным «пострадавшим» является кадет-восьмиклассник, и, судя по видео, на записи не более чем дурачество. Правда, с «перегибом».
В самом министерстве поясняют, что в настоящее время в техникуме «Рифей» проводится проверка по факту пропуска занятий студентами и последующей реакции замдиректора учреждения. Все стороны написали объяснительные и понесут соответствующее, адекватное нарушению, наказание. Замдиректора Марина Бруева уже привлечена к дисциплинарной ответственности и сейчас находится на больничном.
© «Вечерние Ведомости»
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