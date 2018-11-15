В Екатеринбург приехал министр культуры РФ Владимир Мединский

15:30 | 20.11.2018

news-factor.ru

Сегодня в Екатеринбург приехал министр культуры России Владимир Мединский. Программа визита не разглашается. По информации «Европейско-Азиатских новостей», министра сопровождает режиссёр Никита Михалков.



Напомним, что Владимир Мединский приезжал на Урал в прошлом году. Тогда он провёл встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, посетил мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», филармонию и цирк.