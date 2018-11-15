За 10 месяцев 2018 года в свердловский бюджет поступило 185,9 млрд рублей

15:18 | 20.11.2018

agrovesti.net

За 10 месяцев 2018 года в бюджет Свердловской области поступило 185,9 млрд рублей. По данным регионального Минфина, это на 23,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, рост поступлений связан в том числе с деятельностью крупных компаний, таких как АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», АО «НПК «Уралвагонзавод» и других.



Кроме того, за указанный период выросли поступления от доходов на имущество организаций и акцизы.