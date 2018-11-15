Администрация Екатеринбурга планирует создать рабочую группу по ликвидации киосков

15:04 | 20.11.2018

kbrbank.ru

В Екатеринбурге планируется создать рабочую группу по ликвидации нестационарных объектов торговли. Соответствующее предложение в ходе заседания постоянной комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности озвучил председатель комиссии Григорий Вихарев. Коллеги поддержали инициативу, передаёт «Накануне.RU».



Ликвидация ларьков будет вестись в соответствии со схемой размещения объектов нестационарной торговли, рассчитанной на 2019–2022 годы.



Напомним, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу к 2022 году ликвидировать в городе все объекты нестационарной торговли, кроме павильонов по продаже мороженого и печатной продукции.