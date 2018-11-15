Начался суд над екатеринбуржцем, обвиняемым в изнасиловании и убийстве школьницы

Сегодня, 20 ноября, Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Екатеринбурга, работавшего индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта электрики. Мужчине инкриминируется целый ряд преступлений: три изнасилования, два эпизода насильственных действий сексуального характера, убийство и угрозы убийством, кража.По версии следствия, в 2001 году злоумышленник совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой 1976 года рождения, а в ночь на 18 сентября 2011 года во дворе школы №57 изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу.Мужчину задержали 10 мая 2017 года.