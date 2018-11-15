В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал 4,3 тонны рыбной продукции

13:51 | 20.11.2018

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За 10 месяцев 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 56 тонн рыбной продукции. Из них забраковано 4,3 тонны (7,6 %). 36 из 294 проб дали неудовлетворительный результат по микробиологическим показателям, 32 пробы из 375 – по физико-химическим и санитарно-химическим показателям.



«По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури)», – говорится в сообщении пресс-службы свердловского Роспотребнадзора.



По фактам нарушений составлено 85 протоколов, юридические лица оштрафованы на общую сумму более 2,5 млн рублей.