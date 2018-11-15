Вопрос о закрытии цирка в Екатеринбурге решится 20 декабря

13:40 | 20.11.2018

20 декабря Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию Росгосцирка на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о приостановлении деятельности цирка.



Напомним, что ранее суд принял решение закрыть Екатеринбургский цирк с 1 ноября из-за нарушений пожарной безопасности, однако Росгосцирк обжаловал это решение.



Сейчас директор цирка Анатолий Марчевский отстранён от хозяйственной деятельности. Вместо него учреждением руководит Александр Авраменко из Самары.