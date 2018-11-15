В январе 2019 года Свердловской области исполнится 85 лет

12:00 | 20.11.2018

sila-mesta.ru

17 января 2019 года исполнится 85 лет со дня образования Свердловской области. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о праздновании.



Оргкомитет по проведению памятных мероприятий должен подготовить план празднования, Общественной палате рекомендовано провести Гражданский форум.



Напомним, что 17 января 1934 года Уральскую область разделили на три части: Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.