Улица Толмачёва останется открытой для машин

11:19 | 20.11.2018

116almet.ru

Улицу Толмачёва, которую собираются преобразить в рамках программы по созданию комфортной среды, не будут закрывать для автомобилистов, сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



«Внутри этой территории есть жилые дома, к ним нужно подъехать как минимум скорой помощи и пожарным машинам. Ну и любой житель хочет доехать на своей машине до подъезда, чтобы сумки с продуктами выгрузить. На сегодняшний день я считаю, что подъезд к домам должен быть обеспечен. Это требование нормативов», - сказал Бирюлин в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».



Сейчас администрация проводит конкурс концепций участка, ограниченного проспектом Ленина, улицами Карла Либкнехта, Малышева и Пушкина. Отобраны 17 участников, которые предложат свои варианты, а итоги будут подведены в декабре на выставке 100+ Forum Russia.