Свердловчанина, который дважды отказался проходить медосвидетельствование, осудили на восемь месяцев

10:45 | 20.11.2018

bel.ru

К восьми месяцам в колонии строгого режима приговорён житель Новоуральска Михаил Пасат, который дважды сел за руль в нетрезвом виде и отказался проходить медосвидетельствование.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, 24 сентября этого года мужчина, управляя автомобилем «Форд-Фокус», на улице Савчука в Новоуральске врезался в припаркованную машину «Дэу-Нексия», после чего уснул за рулём. При этом ранее свердловчанин уже был судим за два тяжких преступления и привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования.



Приговор вынесен с учётом рецидива. Кроме того, новоуральцу запретили управлять транспортными средствами в течение трёх лет.