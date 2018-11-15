В Свердловской области алиментщицу приговорили к обязательным работам

10:20 | 20.11.2018

news.yandex.ru

Жительница Свердловской области задолжала более 760 тысяч рублей на содержание своего 10-летнего сына, находящегося в детском доме из-за того, что мать лишили родительских прав.



Женщина не спешила погашать долг: не трудоустраивалась, на учёт в центр занятости не вставала. Сначала горе-мать привлекли к административной ответственности, затем – к уголовной.



«Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ. Своё наказание должница отбывает в Администрации Гаринского городского округа, где проводит уборку территории и участвует в иной хозяйственной деятельности», – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.