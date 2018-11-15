Минувшей ночью в Берёзовском сгорели строительные вагончики

09:28 | 20.11.2018

politeka.net

Минувшей ночью в городе Берёзовском на улице Ленинский Посёлок загорелись строительные вагончики. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:08.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 30 кв. м. Сгорели два строительных вагончика. В тушении были задействованы две единицы техники, пять человек личного состава.